Чтобы не простудились. В МВД объяснили, зачем ставили активистов на колени

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители объяснили инцидент с поставленными на колени активистами во время зачистки палаточного лагеря у Рады в субботу.

Задержанных активистов поставили на колени в ряд, чтобы не укладывать лицом в снег, иначе бы они простудились, заявил советник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Задержанные, которые сопротивлялись, а позже были доставлены в отделение полиции, удерживались таким образом недолго и именно потому, что лежа их удерживать было бы опасно для здоровья, учитывая низкие температуры и снег", — объяснил Форостяк.

По его словам, правоохранители не запрещали активистам стоя на коленях курить и звонить "побратимам".

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.