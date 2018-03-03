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    Чтобы не простудились. В МВД объяснили, зачем ставили активистов на колени

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (68)

    (обновлено: )30402
    В полиции объяснили, что задержанных активистов поставили на колени в ряд, чтобы не укладывать лицом в снег, иначе бы они простудились.
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    facebook.com/artem.shevchenko

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители объяснили инцидент с поставленными на колени активистами во время зачистки палаточного лагеря у Рады в субботу.

    Опубликовано полное видео зачистки палаточного городка в Киеве
    Канал Народна Правда на Youtube
    Появилось полное видео штурма палаточного городка под Радой

    Задержанных активистов поставили на колени в ряд, чтобы не укладывать лицом в снег, иначе бы они простудились, заявил советник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

    "Задержанные, которые сопротивлялись, а позже были доставлены в отделение полиции, удерживались таким образом недолго и именно потому, что лежа их удерживать было бы опасно для здоровья, учитывая низкие температуры и снег", — объяснил Форостяк.

    По его словам, правоохранители не запрещали активистам стоя на коленях курить и звонить "побратимам". 

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.

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