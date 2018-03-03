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    Киев

    Задержанных при штурме лагеря у Рады отпускают, многие ранены

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (68)

    (обновлено: )890
    Как сообщил Семенченко, во время штурма "больше всего пострадали женщины и старики, которые пришли поддержать ветеранов".
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Всех задержанных утром при штурме палаточного лагеря у Рады в центре Киева отпускают, сообщил депутат Семен Семенченко на странице в Facebook.

    Опубликовано полное видео зачистки палаточного городка в Киеве
    Канал Народна Правда на Youtube
    Появилось полное видео штурма палаточного городка под Радой

    "Незаконно задержанних, избитых и ограбленных людей из палаточного городка выпускают всех из Шевченковского и Печорского отделений полиции. Их статус — свидетель", — сообщил он.

    "Кроме тех, кто уже в больнице с черепно мозговыми травмами. Больше всего пострадали женщины и старики, которые пришли поддержать ветеранов. Сейчас забираем "свидетелей" и едем по больницам", — написал он.

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.

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