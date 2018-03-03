Задержанных при штурме лагеря у Рады отпускают, многие ранены

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Всех задержанных утром при штурме палаточного лагеря у Рады в центре Киева отпускают, сообщил депутат Семен Семенченко на странице в Facebook.

"Незаконно задержанних, избитых и ограбленных людей из палаточного городка выпускают всех из Шевченковского и Печорского отделений полиции. Их статус — свидетель", — сообщил он.

"Кроме тех, кто уже в больнице с черепно мозговыми травмами. Больше всего пострадали женщины и старики, которые пришли поддержать ветеранов. Сейчас забираем "свидетелей" и едем по больницам", — написал он.

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.