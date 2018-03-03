В МВД прокомментировали штурм палаточного городка под Радой

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта.

"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом", — написал он на своей странице в Facebook.

facebook.com/artem.shevchenko Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта

Ранее Семен Семенченко опубликовал на своей странице в соцсети видео штурма палаточного городка.