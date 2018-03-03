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    Киев

    В МВД прокомментировали штурм палаточного городка под Радой

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (45)

    (обновлено: )100730
    Как отметили в МВД, "в соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств".
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    facebook.com/artem.shevchenko

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта.

    "В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом", — написал он на своей странице в Facebook.

    facebook.com/artem.shevchenko
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта

    Ранее Семен Семенченко опубликовал на своей странице в соцсети видео штурма палаточного городка.

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