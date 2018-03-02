В Киеве из-за гололедицы травмировались более 100 человек

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Более 100 человек получили травмы за три дня из-за гололедицы в Киеве, заявила пресс-секретарь Департамента здравоохранения столичной горгосадминистрации Наталья Вишневская.

"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них — 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", — сообщила она в комментарии 44.ua.

Кроме того, в пятницу госпитализировали четырех человек с переохлаждением. Также зафиксирован один случай обморожения.

В четверг, 1 марта, обильные снегопады накрыли Киев. Столица утром 1 марта остановилась в 10-балльных пробках, на крупнейших магистралях произошло до 20 аварий.