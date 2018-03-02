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    В Киеве две мошенницы-риэлторы обманули с арендой квартир 400 человек

    (обновлено: )18801
    Риэлторам-злоумышленницам за мошенничество грозит до трех лет. Подозреваемые за пять месяцев обманули около четырехсот человек.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали двоих риэлторов-злоумышленниц, которые представляли из себя арендодателей.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Правоохранители выяснили, что с аналогичными заявлениями о мошенничестве обратилось пять человек. Все пострадавшие рассказывали одну и ту же схему: после подписания договора клиенты платили деньги за первый месяц аренды помещения, а когда приезжали в адрес квартир, на месте никого не было", — сообщает полиция.

    Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали двух женщин, причастных к мошенническим действиям. В помещении, где они работали, изъяли технику, документацию и мобильные телефоны, которые подтверждают их неправомерной деятельности. При общении с женщинами оперативники выяснили, что подозреваемые работали по такой схеме в течение пяти месяцев и за это время обманули около четырехсот человек.

    По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вмешательства в государственные реестры недвижимости.

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