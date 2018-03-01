Киев стоит в восьмибалльных пробках, в центре столицы - аварии

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Вечером в четверг на дорогах Киеве сервис Яндекс.Пробки зафиксировал заторы в 8 баллов, утром 1 марта пробки достигали 10 баллов.

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Карта заторов в Киеве показывает более десятка аварий, половина из которых произошла в центре города. Столкновения авто случились на перекрестках улицы Владимирская с Прорезной и Льва Толстого, а также на улицах Саксаганского и Шовковичной.

Фото Яндекс.Пробки Карта дорожных заторов в Киеве вечером 1 марта

Ранее власти Киева обратились к Министерству обороны и министерству внутренних дел Украины за помощью в ликвидации последствий снегопада в столице. Занятия в школах Киева отмененены из-за непогоды.