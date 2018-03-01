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    Киев

    Опасный спорт. Под Киевом мужчина накололся на крюк тренажера

    (обновлено: )32401
    В ГСЧС сообщили, что во время занятий в тренажерном зале мужчина накололся головой на металлический крюк тренажера, после чего самостоятельно не мог освободится.
    Киевская область: спасатели оказали помощь мужчине, который накололся на крюк тренажера
    kyivobl.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Вышгороде Киевской области мужчина травмировался в тренажерном зале — накололся на крюк тренажера.

    "В в оперативно-диспетчерскую службу ГСЧС Вышгородского района поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о том, что в спортивном зале человек нуждается в немедленной помощи. На месте происшествия спасателями установлено, что мужчина 1962 г. р. занимался в тренажерном зале, и, выполняя упражнения, накололся головой на металлический крюк тренажера, после чего самостоятельно не мог освободится", — сообщает ГСЧС.

    kyivobl.dsns.gov.ua
    Киевская область: спасатели оказали помощь мужчине, который накололся на крюк тренажера

    Спасатели ГСЧС с помощью бензореза отрезали металлический крюк от тренажера и передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи.

    Напомним, ЧП в аквапарке Киева произошло в пятницу, 23 февраля. Сообщалось, что во время катания на горке на голову ребенка упала часть конструкции. Врачи наложили на голову ребенка швы, его жизни ничего не угрожает.

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