Снежный коллапс. Власти Киева попросили помощи у Минобороны и МВД

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Власти Киева обратились к министерству обороны и министерству внутренних дел Украины за помощью в ликвидации последствий снегопада в столице, заявил мэр города Виталий Кличко.

В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.

"Столица в буквальном смысле борется с непогодой. Более 670 единиц техники работают на киевских улицах. Городская власть обратилась к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра", — приводятся слова Кличко на его сайте.

При этом мэр обратился к жителям украинской столицы по возможности не пользоваться личным транспортом, чтобы не препятствовать коммунальщикам в уборке снега. Также Кличко призвал руководителей предприятий сделать в четверг короткий рабочий день.