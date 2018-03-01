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    Снежный коллапс. Власти Киева попросили помощи у Минобороны и МВД

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    Украина остановилась в снежных заносах (248)

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    По словам столичного градоначальника, власти Киева обратились к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра.
    Снежный коллапс в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Власти Киева обратились к министерству обороны и министерству внутренних дел Украины за помощью в ликвидации последствий снегопада в столице, заявил мэр города Виталий Кличко.

    Снежный коллапс в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Снежный коллапс по-киевски: столицу сковали километровые пробки

    В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.

    "Столица в буквальном смысле борется с непогодой. Более 670 единиц техники работают на киевских улицах. Городская власть обратилась к Минобороны и МВД для привлечения личного состава в уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра", — приводятся слова Кличко на его сайте.

    При этом мэр обратился к жителям украинской столицы по возможности не пользоваться личным транспортом, чтобы не препятствовать коммунальщикам в уборке снега. Также Кличко призвал руководителей предприятий сделать в четверг короткий рабочий день.

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