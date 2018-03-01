Фуры перекрыли трассу на въезде в Киев - нардеп

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Водители грузовых автомобилей перекрыли дорогу на въезде в Киев с требованием пропустить их в столицу, образовалась пробка на Житомирской трассе, сообщил народный депутат Геннадий Кривошея.

"Житомирская. Водители фур совсем обнаглели, перекрыли дорогу в три ряда и этим шантажируют полицию, чтобы им дали разрешение на проезд", – написал он на своей странице в Facebook.

Он также выложил несколько фотографий с места событий.

Геннадий Кривошея/Facebook Ситуация на въезде в Киев. Житомирская трасса, 1 марта 2018

В результате обрушившегося на Киев снегопада утром в столице образовались 10-балльные пробки, было парализовано движение транспорта на главных улицах города. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", по состоянию на 12:55 уровень пробок на столичных дорогах оценивается в 7 баллов.

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Коммунальные службы задействовали 560 единиц техники для преодоления последствий снегопада в Киеве.