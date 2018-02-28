"Стальные яйца". В Киеве пройдет марш за права секс-работников

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 1 марта, в центре столицы пройдет второй марш секс-работников "Стальные яйца" украинской политики. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Украинские работники секс-индустрии пройдут мирным маршем по правительственному кварталу. Среди требований активистов — декриминализация секс-работников (отмена статьи 181-1 административного кодекса Укарины), которых в стране насчитывается более 80 тыс.

Марш пройдет по маршруту: Кабинет министров Украины — Верховная рада Украины — Администрация президента Украины. Начало мероприятия в 11:00 на ул. Грушевского, 12/2 (под центральным входом в Кабмин).

Напомним, в Амстердаме туристам запретили "снимать" проституток.