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    Киев

    "Стальные яйца". В Киеве пройдет марш за права секс-работников

    (обновлено: )15221
    Как уточняется, украинские работники секс-индустрии пройдут мирным маршем по правительственному кварталу. Среди требований активистов — декриминализация секс-работников.
    Проституция. Архивное фото
    Vgorode.ua

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 1 марта, в центре столицы пройдет второй марш секс-работников "Стальные яйца" украинской политики. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

    Украинские работники секс-индустрии пройдут мирным маршем по правительственному кварталу. Среди требований активистов — декриминализация секс-работников (отмена статьи 181-1 административного кодекса Укарины), которых в стране насчитывается более 80 тыс.

    Марш пройдет по маршруту: Кабинет министров Украины — Верховная рада Украины — Администрация президента Украины. Начало мероприятия в 11:00 на ул. Грушевского, 12/2 (под центральным входом в Кабмин).

    Напомним, в Амстердаме туристам запретили "снимать" проституток.

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