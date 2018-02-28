Киев отменил ограничение на въезд грузовиков

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина.

В Киеве в среду, 28 февраля, отменили ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице в соцсети Facebook.

"Ограничение на въезд большегрузного транспорта сейчас сняли. Фуры поехали по своим маршрутам. Однако вечером в случае усиления снегопада ограничения восстановим", — написал Пантелеев.

По его словам, в местах затрудненного движения работают тягачи, которые вытащили уже 40 застрявших авто.

"Коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме", — добавил Пантелеев.

Как сообщалось ранее, движение тяжеловесного и маршрутного транспорта было ограничено в Запорожской области, крупногабаритных грузовиков — в Одессе, Кропивницком и Киеве.