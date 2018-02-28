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    Киев

    Киев отменил ограничение на въезд грузовиков

    (обновлено: )2610
    Как сообщил заместитель председателя КГГА, пока что ограничение на въезд большегрузного транспорта снято, но вечером в случае усиления снегопада ограничение будет восстановлено.
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    facebook.com/Петр Пантелеев

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. 

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    В Киеве в среду, 28 февраля, отменили ограничение на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице в соцсети Facebook.

    "Ограничение на въезд большегрузного транспорта сейчас сняли. Фуры поехали по своим маршрутам. Однако вечером в случае усиления снегопада ограничения восстановим", — написал Пантелеев.

    По его словам, в местах затрудненного движения работают тягачи, которые вытащили уже 40 застрявших авто.

    "Коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме", — добавил Пантелеев.

    Как сообщалось ранее, движение тяжеловесного и маршрутного транспорта было ограничено в Запорожской области, крупногабаритных грузовиков — в Одессе, Кропивницком и Киеве.

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