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    Киев

    Ветераны заблокировали центр Киева. Транспорт стоит

    Тема:

    Рада и столкновения: досрочные выборы? (18)

    (обновлено: )3909217
    Как рассказал депутат Киеврады Вадим Васильчук на своей странице в Facebook, ветеранские организации перекрыли центр Киева, в результате чего транспорт стоит.
    Ситуация в центре Киева на Бессарабской площади
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Ветеранские организации перекрыли движение транспорта в центре Киева, в районе Бессарабской площади. Об этом сообщил депутат Киеврады Вадим Васильчук на своей странице в Facebook.

    "Крещатик в районе Бессарабки перекрыли ветеранские организации! Движение транспорта остановлено с бульвара Шевченко и со стороны площади Льва Толстого в направлении Европейской площади", — написал он.

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    Ранее народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявлял, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские.

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