Ветераны заблокировали центр Киева. Транспорт стоит

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Ветеранские организации перекрыли движение транспорта в центре Киева, в районе Бессарабской площади. Об этом сообщил депутат Киеврады Вадим Васильчук на своей странице в Facebook.

"Крещатик в районе Бессарабки перекрыли ветеранские организации! Движение транспорта остановлено с бульвара Шевченко и со стороны площади Льва Толстого в направлении Европейской площади", — написал он.

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