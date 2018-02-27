наверх
27.02.201814:57
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Нашествие зайцев". В Киеве растет число безбилетников в транспорте

    (обновлено: )14430
    В "Киевпастрансе" сообщили, что в 017 году оштрафовали 42 667 безбилетников на сумму 2,971 млн грн, а за январь 2018 года уже были оштрафованы 2635 на сумму 211,1 тыс. грн.
    Скоростной трамвай в Киеве. Архивное фото
    apostrophe.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В "Киевпастрансе" сообщили о резком росте жителей Киева, которые ездят в общественном транспорте города без билетов.

    Снегопад в Днепре. Видео
    Канал на Youtube informator.ua
    Снегопад в Днепре. Первыми встали трамваи

    В прошлом году количество пойманных "зайцев" резко увеличилось по сравнению с предыдущими и почти вернулось на уровень 2013 года.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат.

    По данным "Киевпастранса", которыми КП поделилось с Пабатом, за весь 2017 год в столичном коммунальном общественном транспорте оштрафовали 42 667 безбилетников на сумму 2,971 млн грн, а за январь этого года уже были оштрафованы 2635 на сумму 211,1 тыс. грн.

    При этом в 2014 и 2016 года количество оштрафованных в транспорте было ощутимо меньшим — 38 175 и 37 193 человек соответственно. А меньше всего «зайцев» за последние годы поймали в 2015 году — 14 050 человек.

    Чаще всего безбилетников штрафовали в 2013 году. Тогда  количество оштрафованных в транспорте достигло 45 911 человек.

    Александр Пабат, facebook
    Ответ "Киевпастранса" Александру Пабату

    "Глобально статистика штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы вернулась на дореволюционный уровень. Не берусь анализировать параболический график "зайцевания" 2013, 2015, 2017 годов, но допускаю, что корень не один и лежит как в плоскости сознательности, так и платежеспособности", — сообщил Пабат.

    Ранее сообщалось, что из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Горнолыжный курорт "Буковель"
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие