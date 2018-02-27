"Нашествие зайцев". В Киеве растет число безбилетников в транспорте

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В "Киевпастрансе" сообщили о резком росте жителей Киева, которые ездят в общественном транспорте города без билетов.

В прошлом году количество пойманных "зайцев" резко увеличилось по сравнению с предыдущими и почти вернулось на уровень 2013 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат.

По данным "Киевпастранса", которыми КП поделилось с Пабатом, за весь 2017 год в столичном коммунальном общественном транспорте оштрафовали 42 667 безбилетников на сумму 2,971 млн грн, а за январь этого года уже были оштрафованы 2635 на сумму 211,1 тыс. грн.

При этом в 2014 и 2016 года количество оштрафованных в транспорте было ощутимо меньшим — 38 175 и 37 193 человек соответственно. А меньше всего «зайцев» за последние годы поймали в 2015 году — 14 050 человек.

Чаще всего безбилетников штрафовали в 2013 году. Тогда количество оштрафованных в транспорте достигло 45 911 человек.

Александр Пабат, facebook Ответ "Киевпастранса" Александру Пабату

"Глобально статистика штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте столицы вернулась на дореволюционный уровень. Не берусь анализировать параболический график "зайцевания" 2013, 2015, 2017 годов, но допускаю, что корень не один и лежит как в плоскости сознательности, так и платежеспособности", — сообщил Пабат.

Ранее сообщалось, что из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжение.