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    В центре Киева состоится марш женщин

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    Предварительно женский марш Oh My March! стартует на Майдане Незалежности 8 марта в 11:30 и пройдет по Крещатику. Присутствие мужчин на марше тоже приветствуется.
    В Киеве на 8 марта пройдет женский марш
    Facebook Oh My March!

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Жительницам Киева предлагают отметить 8 марта, которое в этом году все еще остается выходным, женским маршем "Oh My March!"

    Владимир Вятрович
    Facebook Владимира Вятровича
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    "Поскольку 8 марта общество вспоминает, что быть женщиной — это важно, мы воспользуемся случаем и покажем, что мы есть! Есть женщины, которые управляют своей жизнью. Женщины, которые берут на себя ответственность. Женщины, которым не безразлично, в какой стране жить нам и нашим детям. Самодостаточны, независимо от статуса, возраста, рода занятий и объема талии. Ты среди нас? Приходи 8 марта и покажи это!" — написали организаторы марша в Facebook.

    При этом они уточняют, что это не будет митинг против чего-то, а именно акция за современных женщин, за их возможности и выбор.

    Всех участниц марша просят одеться красиво (в своем представлении красоты) и обязательно надеть что-то фиолетовое. Ведь ленточки именно этого цвета столетие назад надевали женщины, которые боролись за свои права. Также можно приносить плакаты с различными женскими лозунгами. Присутствие мужчин на марше тоже приветствуется.

    Предварительно женский марш Oh My March! стартует на Майдане Незалежности 8 марта в 11:30 и пройдет по Крещатику. Однако детали сбора и маршрута организаторы сообщат ближе к событию.

    Ранее сообщалось, что суббота, 3 марта, в Украине объявлена рабочим днем. Соответствующее распоряжение "О переносе рабочих дней в 2018 году" было принято Кабинетом министров Украины. В документе говорится, что рабочая суббота будет из-за пятницы, 9 марта, которая будет выходным днем. Отметим, что на следующей неделе в стране будет четыре выходных дня, в связи с празднованием 8 марта.

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