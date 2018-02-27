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    Киев

    Сербу, раздавившему фурой водителя под Киевом, сообщили о подозрении

    (обновлено: )7301
    Гражданин Сербии, двигаясь в направлении Борисполя за рулем MAN, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, стоявший во второй полосе трассы в аварийном состоянии. Водитель погиб.
    В Киеве иностранец на фуре разбил припаркованную машину, есть погибший и раненые
    espreso.tv

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева сообщила о подозрении 41-летнему гражданину Сербии, участнику смертельного ДТП, которое произошло в понедельник на Бориспольском шоссе, он задержан, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

    Авария произошла около 12:40. Гражданин Сербии, двигаясь в направлении Борисполя за рулем MAN, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, стоявший во второй полосе трассы в аварийном состоянии. 

    Смотрите также: Кошмарное ДТП на Бориспольской трассе: на дороге — тело водителя и куриные лапы 

    "Как следствие, водитель авто ГАЗ, который проводил замену левого заднего колеса, погиб на месте ДТП", — сказано в сообщении столичной прокуратуры.

    Следствие продолжается.

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