Сербу, раздавившему фурой водителя под Киевом, сообщили о подозрении

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева сообщила о подозрении 41-летнему гражданину Сербии, участнику смертельного ДТП, которое произошло в понедельник на Бориспольском шоссе, он задержан, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Авария произошла около 12:40. Гражданин Сербии, двигаясь в направлении Борисполя за рулем MAN, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, стоявший во второй полосе трассы в аварийном состоянии.

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"Как следствие, водитель авто ГАЗ, который проводил замену левого заднего колеса, погиб на месте ДТП", — сказано в сообщении столичной прокуратуры.

Следствие продолжается.