Киевлянам посоветовали не садиться за руль до 1 марта

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Киевских водителей просят не пользоваться автомобилями до 1 марта из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту. Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", — отмечается в сообщении.

Укргидрометцентр уже распространил штормовое предупреждение, согласно которому 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в частности снижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

Напомним, по всей территории Украины за последние дни резко опустилась температура воздуха, морозы достигают минус 20 градусов.