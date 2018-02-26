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    Киевлянам посоветовали не садиться за руль до 1 марта

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (197)

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    "Киевавтодор" обратился к столичным водителям с просьбой не пользоваться личным авто, а также не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать уборке снега.
    Снегопад в Киеве 19 декабря 2017 года
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Киевских водителей просят не пользоваться автомобилями до 1 марта из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор".

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    "Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту. Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", — отмечается в сообщении.

    Укргидрометцентр уже распространил штормовое предупреждение, согласно которому 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в частности снижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

    Напомним, по всей территории Украины за последние дни резко опустилась температура воздуха, морозы достигают минус 20 градусов.

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