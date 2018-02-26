Переселенка оставила дочь на полтора месяца в киевском хостеле

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители привлекли к ответственности мать, которая на полтора месяца оставила девятилетнюю дочь в хостеле, расположенном в Шевченковском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Установлено, что мать вместе с ребенком поселилась там больше месяца назад.

"По документам они приехали в столицу из Алчевска (контролируется самопровозглашенной ЛНР — Ред.). Чуть позже персонал заведения заметил, что мать давно здесь не появляется. Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее", — сказано в сообщении.

Полиция уточнила, что никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Мать ребенка нашли на железнодорожном вокзале.

"Женщина занималась бродяжничеством и попрошайничеством, к тому же — находилась в нетрезвом состоянии. Она рассказала правоохранителям, что внезапно заболела, и ее забрала "скорая". Якобы все это время 36-летняя женщина находилась на лечении, а потому не могла уделить внимание ребенку", — говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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