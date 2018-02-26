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    Переселенка оставила дочь на полтора месяца в киевском хостеле

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    По данным столичных правоохранителей, женщина приехала с ребенком в Киев из Алчевска, она оставила девятилетнюю девочку в хостеле на полтора месяца, ее кормили незнакомые люди.
    Девочка, которую мать оставила на 1,5 месяца с незнакомыми людьми в киевском хостеле
    facebook.com/UA.KyivPolice

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители привлекли к ответственности мать, которая на полтора месяца оставила девятилетнюю дочь в хостеле, расположенном в Шевченковском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Установлено, что мать вместе с ребенком поселилась там больше месяца назад.

    Появилось видео, как женщины с детьми перебегают шесть полос в Киеве. Видео
    Роман/Youtube
    Появилось видео, как женщины с детьми перебегают шесть полос в Киеве

    "По документам они приехали в столицу из Алчевска (контролируется самопровозглашенной ЛНР — Ред.). Чуть позже персонал заведения заметил, что мать давно здесь не появляется. Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее", — сказано в сообщении.

    Полиция уточнила, что никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Мать ребенка нашли на железнодорожном вокзале.

    "Женщина занималась бродяжничеством и попрошайничеством, к тому же — находилась в нетрезвом состоянии. Она рассказала правоохранителям, что внезапно заболела, и ее забрала "скорая". Якобы все это время 36-летняя женщина находилась на лечении, а потому не могла уделить внимание ребенку", — говорится в сообщении.

    Начато уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. 

    Ранее сообщалось, что в Днепре отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, едва не заморил холодом маленькую дочь.

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