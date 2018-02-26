Владелец киевского аквапарка сообщил подробности о травме ребенка

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Совладелец аквапарка в киевском торговом центре Dream Town Гарик Корогодский подтвердил, что во время отдыха там получил травму ребенок, об этом написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ЧП в аквапарке произошло в пятницу, 23 февраля. Сообщалось, что во время катания на горке на голову ребенка упала часть конструкции. Врачи наложили на голову ребенка швы, его жизни ничего не угрожает.

Корогодский уточнил данные о полученной травме: "У нас есть правила, как себя вести персоналу в таких случаях: сначала необходимая медицинская помощь, потом – все остальное. Уже через 2 часа после инцидента, еще в пятницу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом — для нас никакая травма недопустима). Родители сразу были поставлены в известность, что все лечение оплачиваем мы. Мы с партнерами социально-ответственные бизнесмены, у каждого из нас есть дети, и мы понимаем, что психологическая травма может быть сильнее физической".

Бизнесмен пообещал, что он и его партнер Александр Меламуд проведут встречу с родителями пострадавшего ребенка.

Корогодский категорически опроверг информацию об упавшей крыше аквапарка: "Те, кто разнес новость о якобы упавшей крыше – вы просто звери, это вопиющая ложь".