отдел коммуникации полиции Киева

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В столице полицейские задержали двух иностранцев, которые в результате разбойного нападения отобрали у прохожего 20 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, нападавшие нашли в кошельке мужчины только 20 гривен, но преступники не успели потратить даже их. По предоставленным потерпевшим приметам оперативники за несколько минут разыскали злоумышленников и доставили их в управление полиции.

"Около 19 часов (23 февраля) в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонил 32-летний местный житель с сообщением о разбойном нападении на бульваре Перова. Мужчина добавил, что двое неизвестных ударили его ножом в ногу и забрали кошелек с деньгами и карточками", — говорится в сообщении.

отдел коммуникации полиции Киева В Киеве двое иностранцев ударили ножом прохожего из-за 20 гривен

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, на вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая опросила потерпевшего. Киевлянин предоставил описание нападавших и указал направление их движения.

"Оперативники сразу начали отрабатывать территорию — и на улице Микитенко увидели двух незнакомцев, которые подходили под предоставленное описание. Их остановили для проверки и провели поверхностный осмотр. В результате обнаружили в карманах мужчин нож и кошелек, которой узнал потерпевший", — рассказал правоохранитель.

отдел коммуникации полиции Киева В Киеве двое иностранцев ударили ножом прохожего из-за 20 гривен

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины мужчин задержали и доставили в территориальное управление полиции. Задержанные — граждане других государств, 1983 и 1993 гг. рождения. Правоохранители выясняют информацию о цели пребывания в столице, места проживания и наличие судимостей задержанных.

"По факту разбоя начали уголовное производство по части второй статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Следователи общаются с правонарушителями, которые в содеянном сознались. Также мы отрабатываем информацию об их причастности к другим преступлениям", — добавил Кузьмин.

Ранее сообщалось, что полицейские Киевской области разыскивают грабителя, который во время сексуальных "ролевых" утех связал с согласия девушки ей руки липкой лентой. Пока женщина лежала неподвижно, он забрал драгоценности, гаджеты и скрылся в неизвестном направлении.