В Киеве подожгли авто, машина взорвалась

Фото "Киев Оперативный"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева вечером 22 феврале загорелся автомобиль Skoda, еще до прибытия пожарных машина взорвалась.

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Информация о горящем авто поступила от граждан, которые заметили пожар во дворе дома на улице Межигорской.

Прибывшие спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

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"Не на камеру сообщили, что очень похоже на умышленный поджог", — пишет на своей странице сообщество "Киев Оперативный".