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    В Киеве подожгли авто, машина взорвалась

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    В Киеве на улице Межигорской произошел пожар в моторном отсеке автомобиля Skoda. По словам свидетелей ЧП, еще до приезда спасателей машина взорвалась.
    В Подольском районе Киева подожгли авто
    Фото "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева вечером 22 феврале загорелся автомобиль Skoda, еще до прибытия пожарных машина взорвалась.

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    Информация о горящем авто поступила от граждан, которые заметили пожар во дворе дома на улице Межигорской.

    Прибывшие спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

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    "Не на камеру сообщили, что очень похоже на умышленный поджог", — пишет на своей странице сообщество "Киев Оперативный".

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