В Киеве вновь подорожает проезд - СМИ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевская городская госадминистрация намерена повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, заявил руководитель коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.

По его словам, повышение цены проезда связано с необходимостью обновлять парк коммунального предприятия "Киевпасстранс".

"Мы не можем влиять на частных перевозчиков в части тарифов. Тем не менее, они сами понимают, что если цена за проезд будет слишком большой, то никто не станет пользоваться их услугами. В коммунальном транспорте сейчас цена за проезд 4 гривны. Но будем пересматривать тариф", — сказал Савтырь.

По информации издания "Город Киев", точные сроки подорожания проезда он не назвал.

Ранее в Киеве частные перевозчики подняли цены на проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют более, чем на 60 направлениях. Цена разового проезда выросла на 1-2 гривны и достигла 6-7 грн.