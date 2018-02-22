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    Киев

    В Киеве вновь подорожает проезд - СМИ

    (обновлено: )32932
    Руководитель коммунальной службы перевозок Киевской городской госадминистрации заявил, что нынешняя стоимость проезда в 4 гривны будет повышена. Деньги пойдут на обновление автопарка.
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    Фото со страницы в Varta1 в Facebook

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевская городская госадминистрация намерена повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, заявил руководитель коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь.

    Валентин Демчук
    Фото из открытых источников
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    По его словам, повышение цены проезда связано с необходимостью обновлять парк коммунального предприятия "Киевпасстранс".

    "Мы не можем влиять на частных перевозчиков в части тарифов. Тем не менее, они сами понимают, что если цена за проезд будет слишком большой, то никто не станет пользоваться их услугами. В коммунальном транспорте сейчас цена за проезд 4 гривны. Но будем пересматривать тариф", — сказал Савтырь.

    По информации издания "Город Киев", точные сроки подорожания проезда он не назвал.

    Ранее в Киеве частные перевозчики подняли цены на проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют более, чем на 60 направлениях. Цена разового проезда выросла на 1-2 гривны и достигла 6-7 грн.

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