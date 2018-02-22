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    Киев

    Власти Киева отказались выделить 25 млн грн на проведение финала ЛЧ

    (обновлено: )22820
    Согласно договору между УЕФА и киевской властью, город обязался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций.
    Кубок Лиги чемпионов-2017/18
    ФФУ

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской совет отказался выделить 25 млн гривен на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в мае 2018 года.

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    За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 51 депутат при минимально необходимом 61. 

    Депутаты отказались поддержать проект решения, которым вносятся изменения в программу "Молодежь и спорт столицы", в рамках которого средства перераспределяются в самой программе.

    При этом в соответствии с договором, заключенным между Союзом европейских футбольных ассоциаций и киевской властью, город обязался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями, а также обеспечить надлежащий внешний вид города, сообщают "Украинские новости".

    Речь идет об украшении Киева символикой УЕФА и флажками в стиле финала Лиги чемпионов с изображениями футболистов 4 команд.

    Ранее сообщалось, что в среду, 21 февраля, были сыграны два завершающих матча первого круга 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых испанская "Севилья" сыграла вничью с английским "Манчестер Юнайтед", а донецкий "Шахтер" выиграл у итальянской "Ромы".

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