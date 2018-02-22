В центре Киева нашли снаряд времен Второй мировой войны

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на Контрактовой площади в подвале отселенного здания был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

"Группой пиротехников Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаружены снаряды изъяты и уничтожены на полигоне. Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн", — сообщает ГСЧС.

ГСЧС просит жителей, которые находят мины и снаряды, не трогать, разбирать их, а вызывать незамедлительно специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Институте геохимии, минералогии и рудообразования имени Семененко Национальной академии наук Украины сотрудники обнаружили источник ионизирующего излучения при подготовке к проведению ремонтных работ в подвальном помещении.