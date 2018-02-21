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    В Киеве приведут урны и столбы к единым евростандартам

    (обновлено: )13201
    Сообщается, что противопарковочные столбики в Киеве будут двух видов: металлические и резиновые, со специальным механизмом.
    Мусор в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Киеве вводится единый архитектурный тип противопарковочных столбиков, урн для мусора и ограждений мест проведения ремонтных работ. Такое решение было принято на расширенном заседании Коллегии Киевской городской государственной администрации.

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    "Контейнеры и урны для мусора должны быть установлены на территории каждой организации или учреждения, на вокзалах, рынках, пляжах, парках и скверах, а также у образовательных, медицинских учреждений, у торговых объектов, входов в метрополитен, на остановках общественного транспорта и в других местах массового пребывания граждан. На урнах должна быть нанесена информация о владельце, пользователя, балансодержателя и номер его телефона, чтобы каждый киевлянин мог высказать свои замечания о состоянии объекта и территории", — сообщает Киевсовет.

    Противопарковочные столбики будут двух видов: металлические и резиновые. Столбики также оборудованы специальным механизмом, который позволит коммунальщикам беспрепятственно провести работы по благоустройству или уборка территории.

    "Все элементы благоустройства должны быть изготовлены из активного, нетоксичного, нерадиоактивного, негорючего, упругого материала с повышенными физико-механическими свойствами, обеспечивающими целостность конструкции при наезде на нее автомобиля. Такие элементы должны быть эстетически привлекательными, антивандальными, выдерживать как высокие летние, так и низкие зимние температуры с длинным эксплуатационным сроком", — подытожил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

    Ранее сообщалось, что водитель грузовика не справился с управлением и въехал в столб в Киеве. В результате столкновения его зажало в салоне.

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