В Киеве приведут урны и столбы к единым евростандартам

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Киеве вводится единый архитектурный тип противопарковочных столбиков, урн для мусора и ограждений мест проведения ремонтных работ. Такое решение было принято на расширенном заседании Коллегии Киевской городской государственной администрации.

"Контейнеры и урны для мусора должны быть установлены на территории каждой организации или учреждения, на вокзалах, рынках, пляжах, парках и скверах, а также у образовательных, медицинских учреждений, у торговых объектов, входов в метрополитен, на остановках общественного транспорта и в других местах массового пребывания граждан. На урнах должна быть нанесена информация о владельце, пользователя, балансодержателя и номер его телефона, чтобы каждый киевлянин мог высказать свои замечания о состоянии объекта и территории", — сообщает Киевсовет.

Противопарковочные столбики будут двух видов: металлические и резиновые. Столбики также оборудованы специальным механизмом, который позволит коммунальщикам беспрепятственно провести работы по благоустройству или уборка территории.

"Все элементы благоустройства должны быть изготовлены из активного, нетоксичного, нерадиоактивного, негорючего, упругого материала с повышенными физико-механическими свойствами, обеспечивающими целостность конструкции при наезде на нее автомобиля. Такие элементы должны быть эстетически привлекательными, антивандальными, выдерживать как высокие летние, так и низкие зимние температуры с длинным эксплуатационным сроком", — подытожил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика не справился с управлением и въехал в столб в Киеве. В результате столкновения его зажало в салоне.