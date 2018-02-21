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    Под Киевом нетрезвый отец гулял с двумя детьми на крыше дома

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    К спасателям обратилась охрана детской больницы, которая сообщила, что мужчина отказывается спускаться вниз и водит трехлетних малышей по кромке здания.
    Отец гулял по кромке крыши с двумя детьми
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Броварах под Киевом мужчина больше часа гулял по крыше с двумя трехлетними близнецами, пока не приехали спасатели. Об этом сообщает областное ГСЧС.

    Пресс-служба ГСЧС
    Отец гулял по кромке крыши с двумя детьми

    В спасательную службу обратилась охрана детской больницы, которая сообщила, что мужчина отказывается спускаться вниз и водит трехлетних малышей по кромке здания. Когда примчались пожарные, охранники уже залезли на крышу к мужчине. Спасатели развернули автоматическую лестницу и всех спустили вниз.

    От мужчины несло алкоголем. Он рассказал, что гулял с детьми по территории больницы. Один из сыновей больно прыткий, вскарабкался на крышу двухэтажного здания по пожарной лестнице, которая на торце. Вот и пришлось отцу карабкаться за ним и тащить за собой второго ребенка.

    Охранники, которым тоже пришлось лезть наверх, отметили, что лестница старая, шатается. Взбираться по ней было страшно, а уж спускаться и спускать детей – подавно.

    "Дети плакали, были напуганы и очень замерзли. На крыше они провели примерно полтора часа", — рассказал ведущий инспектор Броварского райуправления ГСЧС Виталий Мойшевич.

    "Когда в приемном отделении врачи раздели их, оказалось, что малыши еще и мокренькие. Их завернули в одеяла, накормили, а одежду высушили на батареях", — отмечается в сообщении.

    В начале февраля сообщалось, что в Киевской области педофил развращал четырех маленьких детей.

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