Под Киевом нетрезвый отец гулял с двумя детьми на крыше дома

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Броварах под Киевом мужчина больше часа гулял по крыше с двумя трехлетними близнецами, пока не приехали спасатели. Об этом сообщает областное ГСЧС.

Пресс-служба ГСЧС Отец гулял по кромке крыши с двумя детьми

В спасательную службу обратилась охрана детской больницы, которая сообщила, что мужчина отказывается спускаться вниз и водит трехлетних малышей по кромке здания. Когда примчались пожарные, охранники уже залезли на крышу к мужчине. Спасатели развернули автоматическую лестницу и всех спустили вниз.

От мужчины несло алкоголем. Он рассказал, что гулял с детьми по территории больницы. Один из сыновей больно прыткий, вскарабкался на крышу двухэтажного здания по пожарной лестнице, которая на торце. Вот и пришлось отцу карабкаться за ним и тащить за собой второго ребенка.

Охранники, которым тоже пришлось лезть наверх, отметили, что лестница старая, шатается. Взбираться по ней было страшно, а уж спускаться и спускать детей – подавно.

"Дети плакали, были напуганы и очень замерзли. На крыше они провели примерно полтора часа", — рассказал ведущий инспектор Броварского райуправления ГСЧС Виталий Мойшевич.

"Когда в приемном отделении врачи раздели их, оказалось, что малыши еще и мокренькие. Их завернули в одеяла, накормили, а одежду высушили на батареях", — отмечается в сообщении.

В начале февраля сообщалось, что в Киевской области педофил развращал четырех маленьких детей.