В Киеве намерены отказаться от хлорирования воды

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Власти Киева намерены в 2019 году ликвидировать хлорное хозяйство и внедрить современную технологию очистки воды.

Об этом во время заседания Коллегии КГГА в среду сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает Укринформ.

"Мы серьезно взялись за качество питьевой воды в части ее обеззараживания. То есть, мы переходим на новую систему обеззараживания, которая сегодня используется в Европе, в частности в Вене, и мы в этом году проводим первый этап на станции на Днепровском водозаборе, в следующем году — Деснянский водозабор, в 2019 году мы хотим закрыть хлорная хозяйство в городе Киеве ", — сказал Пантелеев.

Он отметил, что хлорные хозяйства являются потенциально опасными, "поэтому мы должны догнать современные европейские города в этом направлении", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в России семеро детей госпитализированы после отравления парами хлорамина в сауне.