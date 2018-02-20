Елизавета II арендовала участок в центре Киева

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Киевский горсовет передал британской королеве Елизавете II земельный участок площадью 0,1622 га на ул. Костельной, 13-а в Шевченковском районе Киева в аренду на 49 лет. Об этом говорится в соответствующем решении Киевсовета.

Земельный участок передается в аренду, в связи с приобретением права собственности на админздание, которое расположено на ней. Примерная стоимость арендной платы будет составлять около 568,4 тысячи гривен, сообщает "Наш Киев".

Но чтобы заключить договор аренды, британская королева в течение месяца должна предоставить все необходимые документы в Департамент земельных ресурсов КГГА.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий и еще 175 депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в прошлом году.