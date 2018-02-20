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    Киев

    Елизавета II арендовала участок в центре Киева

    (обновлено: )42103
    Как отмечается, британская королева в течение месяца должна предоставить все необходимые документы в Департамент земельных ресурсов КГГА, чтоб договор был заключен.
    Королева Елизавета II отмечает 65-ую годовщину вступления на престол. Королева Елизавета одета сапфировый комплект, подаренный ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году
    REUTERS David Bailey

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Киевский горсовет передал британской королеве Елизавете II земельный участок площадью 0,1622 га на ул. Костельной, 13-а в Шевченковском районе Киева в аренду на 49 лет. Об этом говорится в соответствующем решении Киевсовета.

    Земельный участок передается в аренду, в связи с приобретением права собственности на админздание, которое расположено на ней. Примерная стоимость арендной платы будет составлять около 568,4 тысячи гривен, сообщает "Наш Киев".

    Но чтобы заключить договор аренды, британская королева в течение месяца должна предоставить все необходимые документы в Департамент земельных ресурсов КГГА.

    Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий и еще 175 депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в прошлом году.

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