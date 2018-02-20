В Киеве прекращают работать маршрутки

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации расторгли договора с перевозчиками, обслуживающими четыре маршрута, пишет интернет-издание Вести со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Проверки столичных перевозчиков стартовали в среду, 14 февраля. По данным властей, в первые дни было выявлено множество нарушений условий договора об организации перевозок. Ранее в Киеве подорожал проезд в ряде маршруток.

Департамент обнародовал список маршрутов, договора с которыми расторгнуты. Так, в Киеве прекратили работу следующие маршруты:

— № 565 (станция метро "Петровка" — аэропорт "Киев");

— № 441 (станция метро "Героев Днепра" — Сады);

— № 498 (улица Петра Вершигоры — станция метро "Лесная");

— № 464 (станция метро "Героев Днепра" — Центральный железнодорожный вокзал).

Кроме того, как сообщается на странице департамента в Facebook, только во вторник, 20 февраля, проверены 18 маршрутов: 240, 241, 242, 191, 434, 233, 528, 445, 476, 222, 578, 249, 316, 503, 599, 321, 225 и пригородный маршрут Зазимье — Киев. "По выявленным нарушениям составлены акты и наложены штрафные санкции", — говорится в сообщении.