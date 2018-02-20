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    В Киеве выбрали проект мемориала Героев Небесной сотни

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    (обновлено: )14206
    Проект-победитель был разработан во Львове архитекторами Ириной Волынец и Марией Поцык. Жюри единогласно согласилось с позицией, что он является самым подходящим проектом.
    Жюри определило победителя архитектурного конкурса на мемориал Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Конкурсная комиссия определила победителя проекта будущего мемориала Героев Небесной сотни в центре Киева, заявил председатель конкурсной комиссии Матиас Зауэрбрух в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

    Проект-победитель был разработан во Львове архитекторами Ириной Волынец и Марией Поцык. "Жюри единогласно согласилось с позицией, что он является самым подходящим проектом", — сказал Зауэрбух.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Жюри определило победителя архитектурного конкурса на мемориал Небесной сотни

    "Очень символически, что победил украинский проект", — отметил Порошенко.

    Глава государства также добавил, что это будет еще окончательный разрыв с советским прошлым: "Этим Мемориалом, этим Музеем мы окончательно отойдем от Советского Союза, от советских традиций".

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Жюри определило победителя архитектурного конкурса на мемориал Небесной сотни

    Сообщается, что мемориал будет вмещать в себя вымощенную аллею, арочную стену, холмы и парк. Отмечается, что это будет исключительно пешеходная зона.

    mincult.kmu.gov.ua/control
    Проект будущего мемориала Героев Небесной сотни
    mincult.kmu.gov.ua/control
    Проект будущего мемориала Героев Небесной сотни

    Напомним, в воскресенье в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни более 100 человек почтили память погибших во время революции достоинства.

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