В Киеве выбрали проект мемориала Героев Небесной сотни

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Конкурсная комиссия определила победителя проекта будущего мемориала Героев Небесной сотни в центре Киева, заявил председатель конкурсной комиссии Матиас Зауэрбрух в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
Проект-победитель был разработан во Львове архитекторами Ириной Волынец и Марией Поцык. "Жюри единогласно согласилось с позицией, что он является самым подходящим проектом", — сказал Зауэрбух.
"Очень символически, что победил украинский проект", — отметил Порошенко.
Глава государства также добавил, что это будет еще окончательный разрыв с советским прошлым: "Этим Мемориалом, этим Музеем мы окончательно отойдем от Советского Союза, от советских традиций".
Сообщается, что мемориал будет вмещать в себя вымощенную аллею, арочную стену, холмы и парк. Отмечается, что это будет исключительно пешеходная зона.
Напомним, в воскресенье в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни более 100 человек почтили память погибших во время революции достоинства.