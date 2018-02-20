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    В киевском университете будут изучать "Игру престолов"

    (обновлено: )13303
    Идея подобного курса появилась после того, как Вишницкая узнала о курсах по "Игре престолов", которые были введены в Калифорнийском и Гарвардском университетах.
    Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесл
    Скриншот видео

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Киевском университете им. Бориса Гринченко появится курс на основе сериала "Игра престолов" и цикле книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, сообщает "Радио свобода".

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    pixsell.hr/
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    По словам автора курса, доктора филологических наук, доцента Юлии Вишницкой, запись на курс, который получил название "Игра престолов": мифы и ритуалы", начнется уже в марте.

    По ее словам, курс будет рассчитан не только на филологов, но и на студентов других, в том числе не гуманитарных, специальностей.

    Идея подобного курса появилась после того, как Вишницкая узнала о курсах по "Игре престолов", которые были введены в Калифорнийском и Гарвардском университетах.

    "Отличие моего курса от Гарвардского и Калифорнийского в том, что материалом будет не только сериал, но и в первую очередь цикл романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", а также интермедиальные версии текста: настольные и ролевые игры, живописные полотна, основанные на фэнтези-романах Джорджа Мартина", — рассказала преподаватель.

    Ранее американская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в популярном сериале "Игра престолов", заявила, что первый эпизод заключительного сезона истории выйдет на экраны в апреле 2019 года.

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