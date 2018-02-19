Карантин. В Киеве не работают 205 школ

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на карантин закрыты 205 школ полностью и 28 покласово, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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"В столице до сих пор приостановлен учебный процесс в 205 школах полностью и в 28 — покласово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском (закрыто 35 школ) и Соломенском (закрыто 28 школ) районах. Наименьшее количество школ, где приостановлен учебный процесс, в Днепровском районе (закрыто 3 школы полностью и 7 покласово). В целом ситуация имеет положительную динамику и, я надеюсь, до конца февраля все учебные заведения столицы возобновят учебный процесс", — отметил Поворозник.

Напомним, в пяти областях Украины существенно превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.