В Киеве на центральном ж/д вокзале произошло дерзкое нападение на поляка

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Сегодня ночью, около 1:20, на центральном железнодорожном вокзале трое неизвестных совершили разбойное нападение на гражданина Польши, побив его и забрав у него два мобильных телефона, документы, билеты на поезд, и кошелек в котором было 1500 евро, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook В Киеве напали на поляка

Уже через 20 минут данные лица были задержаны. Пострадавший опознал нападавших, похищенные вещи находились у преступников.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся неотложные следственные действия, избирается мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.