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    Киев

    В Киеве на центральном ж/д вокзале произошло дерзкое нападение на поляка

    (обновлено: )78050
    Гражданина Польши побили и забрали у него два мобильных телефона, билеты на поезд и кошелек с внушительной суммой денег. Пострадавший опознал нападавших.
    В Киеве напали на поляка
    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Сегодня ночью, около 1:20, на центральном железнодорожном вокзале трое неизвестных совершили разбойное нападение на гражданина Польши, побив его и забрав у него два мобильных телефона, документы, билеты на поезд, и кошелек в котором было 1500 евро, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

    Уже через 20 минут данные лица были задержаны. Пострадавший опознал нападавших, похищенные вещи находились у преступников.

    На место была вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся неотложные следственные действия, избирается мера пресечения.

    Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.

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