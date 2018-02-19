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    Киев

    В Киеве напали на игорный клуб. Задержан подросток

    (обновлено: )21612
    Инцидент произошел ночью понедельника в Оболонском районе столицы. Злоумышленникам удалось убежать, кроме одного, который оказался несовершеннолетним.
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    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Вечером 18 февраля на проспекте Героев Сталинграда, 65, в Киеве произошло нападение на игорное заведение "Золотая подкова". Восемь молодых людей, одетых в черное, забежали внутрь и стали крушить технику, сообщает "Киев Оперативный".

    Фото со страницы Киев Оперативный в Facebook
    В Киеве напали на игорный клуб

    "Затем, под угрозой предмета похожего на пистолет, забрали мобильный телефон кассира. Когда уже собирались бежать, их начали задерживать сотрудники заведения. На что молодые люди ответили выстрелами в лицо газовым пистолетом", — говорится в сообщении

    Злоумышленникам удалось убежать, кроме одного, которым оказался 16-летний житель Троещины.

    Напомним, в Киеве при перестрелке возле игорного клуба убит мужчина.

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