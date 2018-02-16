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    Киев

    На воскресные протесты в Киеве заявлены 12 тысяч человек

    (обновлено: )17301
    По данным МВД, в воскресенье в столице запланировано около десяти массовых мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек. Полиция усилит меры безопасности.
    Акция против Порошенко в Киеве
    Фото со страницы Михаила Саакашвили в Facebook

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что более 12 тысяч человек примут участие в массовых мероприятиях в воскресенье в центре Киева, полиция усилит меры безопасности.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье проведут в Киеве марш, в ходе которого будут требовать отставки президента Украина Петра Порошенко, а также перевыборы в Верховную Раду. Кроме того, протестующие намерены провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году, а после устроить марш к зданию Россотрудничества.

    "В воскресенье в столице запланировано около десяти массовых мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек. Поэтому полиция усилит меры безопасности… Прошу граждан ответственно и с пониманием отнестись к этой ситуации и не провоцировать стражей порядка", — цитирует Ярового сайт МВД.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром столкновений, в которых погибли более 100 человек.

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