В каске и бронежилете. Шепелева доставили в суд

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Бывшего народного депутата Александра Шепелева, одетого в бронежилет и каску, в среду, 14 февраля, доставили в Оболонский суд Киева, сообщает ТСН.

tsn.ua Шепелев в суде

tsn.ua Шепелев в суде

Как отмечается, такое обмундирование обусловлено соображениями безопасности. Кто или что может угрожать подозреваемому, не сообщается.

Несколько дней назад Шепелеву была избрана мера пресечения в Печерском суде – дело касалось подозрения в государственной измене. Экс-нардеп должен находиться в СИЗО в течение двух месяцев, однако его защита с такой мерой пресечения не согласна и обжалует решение суда.

Сегодня Оболонский суд рассматривает меру пресечения в отношении другого подозрения – по факту убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году. Это дело начинали расследовать заочно, пока Шепелев скрывался в России, однако сейчас, при наличии подозреваемого, следствие начнется снова.

В самом начале заседания сторона Шепелева заявила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. По состоянию на 15:30 судьи пошли в совещательную комнату, чтобы вынести решение относительно этого ходатайства.

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Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, в которой находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре Ррссии сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева в Украину.