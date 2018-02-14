Власти Киева рассказали, как правильно выгуливать собак в столице

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Если расстояние до ближайшего места выгула животного превышает 40 метров, то разрешается выгуливать собак на придомовых территориях с тыльной или технической стороны дома.

Об этом "Украинской правде. Жизнь" сообщил директор коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Михаил Заславский.

Заславский рассказал, что в соответствии с решением Киевского горсовета "определение и обустройства должным образом мест и зон для выгула животных возлагается на районные в Киеве государственные администрации".

При этом обслуживание и обеспечение соответствующего технического и санитарного состояния этих мест возлагается еще на районные управления жилищно-коммунального хозяйства или на других юридических лиц, за которыми закреплены эти территории.

life.pravda.com.ua Ответ "Украинской правде" о правила выгула собак в Киеве

Зоны для выгула животных должны быть отведены в каждом парке и сквере на территории города.

"Площадь зоны для выгула животных не должна быть меньше 30% маршрутов, расположенных на территориях парков и скверов.

Места для выгула животных определяются на расстоянии не менее 40 метров от жилых домов, детских и спортивных площадок и объектов социальной сферы, уточняет специалист.

Ну а если таких мест нет, то разрешается выгуливать собак на придомовых территориях с тыльной или технической стороны дома.