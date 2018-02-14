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    В Киеве водитель автобуса разработал схему, как меньше работать

    (обновлено: )64760
    Водитель автобуса с бортовым номером 7142 работал без кондуктора, он выходил на маршрут и просто катался, не беря пассажиров.
    Автобус 7142
    Александр Сава, facebook

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Киеве водитель коммунального автобуса №108 регулярно выезжал на маршрут, но при этом не останавливался на остановках и не брал пассажиров.

    О хитрой схеме рассказал киевлянин Александр Сава в группе "Транспорт Киева" в Facebook.

    Автобус №108 работает на маршруте без кондуктора, то есть водитель работает за зарплату, а не выручку. Водитель автобуса, выходил на маршрут, переворачивал трафарет и просто ездил по маршруту, не останавливаясь на остановках общественного транспорта.

    Пассажиры обратили внимание, что водитель автобуса с бортовым номером 7142 время числится на маршруте, но ездит по кругу, не подбирая пассажиров.

    "Водителя отстранили от управления транспортным средством и сейчас проводится служебное расследование. На этом автобусе на маршрут сегодня вышел уже другой водитель. Он соблюдает график и везде останавливается. Что делать с нарушителем будем решать уже по результатам служебного расследования, — сообщили Vgorode в пресс-службе "Киевпасстранса".

    Напомним, в Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ровенской области.

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