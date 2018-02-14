В Киеве водитель автобуса разработал схему, как меньше работать

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Киеве водитель коммунального автобуса №108 регулярно выезжал на маршрут, но при этом не останавливался на остановках и не брал пассажиров.

О хитрой схеме рассказал киевлянин Александр Сава в группе "Транспорт Киева" в Facebook.

Автобус №108 работает на маршруте без кондуктора, то есть водитель работает за зарплату, а не выручку. Водитель автобуса, выходил на маршрут, переворачивал трафарет и просто ездил по маршруту, не останавливаясь на остановках общественного транспорта.

Пассажиры обратили внимание, что водитель автобуса с бортовым номером 7142 время числится на маршруте, но ездит по кругу, не подбирая пассажиров.

"Водителя отстранили от управления транспортным средством и сейчас проводится служебное расследование. На этом автобусе на маршрут сегодня вышел уже другой водитель. Он соблюдает график и везде останавливается. Что делать с нарушителем будем решать уже по результатам служебного расследования, — сообщили Vgorode в пресс-службе "Киевпасстранса".

Напомним, в Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ровенской области.