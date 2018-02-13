Прокуратура Киева подозревает четырех грузин в вооруженных нападениях

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева подозревает четырех граждан Грузии в вооруженных нападениях и завладении деньгами на общую сумму около 300 тысяч долларов в украинской столице, сообщила во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой города Киева объявлено о подозрении в совершении преступлений в составе вооруженной банды четырем гражданам Грузии, которые в прошлом году в городе Киев совершали дерзкие разбойные нападения на граждан, которые перевозили значительные суммы средств, и завладели деньгами потерпевших на общую сумму более 8 миллионов гривен (около 300 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, балаклавы, средства связи — радиостанции, элитные транспортные средства и автомобильные номерные знаки украинской и иностранной регистрации.

В пресс-службе добавили, что все четверо находятся под стражей, правоохранители проверяют их причастность к таким же преступлениям в других регионах страны. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса являются самыми криминальными городами Украины.