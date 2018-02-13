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    Киев

    Погибшим на стройке в Киеве оказался школьник, работавший во время карантина

    (обновлено: )54001
    Полиция расследует факты нарушения законов об охране труда, что привело к обрушению бетонных блоков и гибели 17-летнего подростка на стройплощадке в Киеве.
    Смертельный инцидент на киевской стройке
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Киеве задержаны два представителя строительных организаций, на стройплощадке которых 12 февраля погиб человек, сообщает столичное Управление Национальной полиции.

    Виталий Кличко
    facebook.com/merkieva
    Столичные проблемы выдающегося боксера Кличко

    Как сообщалось, при выполнении строительных работ в Подольском районе Киева произошел обвал бетонных блоков, под которыми погиб рабочий.

    Оказалось, что погибшим был несовершеннолетний киевлянин — 17-летний подросток. Он подрабатывал на стройке во время карантина, объявленного в школах Киева.

    По факту его гибели расследуется уголовное дело по статье "нарушение требований законодательства по охране труда". Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

    Напомним, по состоянию на 12 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве закрыты на карантин 119 школ, что составляет треть школ всех форм собственности.

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