Погибшим на стройке в Киеве оказался школьник, работавший во время карантина

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Киеве задержаны два представителя строительных организаций, на стройплощадке которых 12 февраля погиб человек, сообщает столичное Управление Национальной полиции.

Как сообщалось, при выполнении строительных работ в Подольском районе Киева произошел обвал бетонных блоков, под которыми погиб рабочий.

Оказалось, что погибшим был несовершеннолетний киевлянин — 17-летний подросток. Он подрабатывал на стройке во время карантина, объявленного в школах Киева.

По факту его гибели расследуется уголовное дело по статье "нарушение требований законодательства по охране труда". Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, по состоянию на 12 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве закрыты на карантин 119 школ, что составляет треть школ всех форм собственности.