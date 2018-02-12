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    Эхо выдворения Саакашвили. Возле АП произошли столкновения

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (876)

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    Когда сторонники Михаила Саакашвили попытались пройти к зданию АП, произошли столкновения с правоохранителями. По словам митингующих, один человек был задержан.
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    ukranews.com

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сторонники депортированного в Польшу бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили собираются у здания Администрации президента Украины в Киеве, произошла потасовка с сотрудниками полиции.

    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили: кадры с места событий

    Саакашвили в понедельник был выслан Госпогранслужбой в Польшу, с территории которой прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

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    Несколько десятков сторонников Саакашвили собрались на улице Банковой в Киеве, где находится здание Администрации Порошенко. Здание оцеплено сотрудниками полиции и Национальной гвардии Украины.

    Когда однопартийцы Саакашвили попытались пройти к зданию, произошли столкновения с правоохранителями. По словам митингующих, один человек был задержан.

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