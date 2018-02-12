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    В Киевской области внук задушил 88-летнюю бабушку

    (обновлено: )14801
    В прокуратуре Киевской области сообщили, что 35-летний внук сначала ударил бабушку в лицо, а потом задушил ее подушкой.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В одном из сел Бородянского района Киевской области 35-летний внук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 88-летней бабушкой, нанес ей несколько ударов кулаком в область лица.

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    "Злоумышленник на этом не остановился, взял подушку и ее душить. Вследствие таких действий 88-летняя потерпевшая скончалась. По процессуальному руководству Бородянского отдела Фастовского местной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины", — сообщает прокуратура Киевской области.

    По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное уголовное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

    Досудебное расследование продолжается.

    Напомним, ранее в Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток. Известно, конфликт произошел из-за замечания в адрес мужчины, который пытался сесть в автобус без очереди. Обидевшись, он купил нож в магазине и убил им парня, который упрекнул его.

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