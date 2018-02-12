Смерть на стройке Киева: мужчину завалило бетонными блоками

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на стройке произошел обвал – одного из рабочих завалило бетонными блоками. Об этом сообщает "ДТП Киев".

Трагедия произошла 12 февраля. Мужчина, на которого упали бетонные блоки, погиб.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook Смертельный инцидент на киевской стройке

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook Смертельный инцидент на киевской стройке

На месте происшествия работают спасатели – они пытаются достать тело мужчины.

"Киев, ул. Кирилловская, напротив 40-го номера на строительстве был хлопок. Через 20 минут прибыли две "скорые", полиция и три автомобиля оперативно-спасательной службы",

– рассказал очевидец.

Напомним, в январе в Одессе на стройке забили насмерть охранника.