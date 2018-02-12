наверх
12.02.201815:42
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Смерть на стройке Киева: мужчину завалило бетонными блоками

    (обновлено: )207
    Трагедия произошла 12 февраля. Мужчина, на которого упали бетонные блоки, погиб. На месте происшествия работают спасатели – они пытаются достать тело мужчины.
    Смертельный инцидент на киевской стройке
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на стройке произошел обвал – одного из рабочих завалило бетонными блоками. Об этом сообщает "ДТП Киев".

    Трагедия произошла 12 февраля. Мужчина, на которого упали бетонные блоки, погиб.

    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельный инцидент на киевской стройке
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельный инцидент на киевской стройке

    На месте происшествия работают спасатели – они пытаются достать тело мужчины.

    "Киев, ул. Кирилловская, напротив 40-го номера на строительстве был хлопок. Через 20 минут прибыли две "скорые", полиция и три автомобиля оперативно-спасательной службы",
    – рассказал очевидец.

    Напомним, в январе в Одессе на стройке забили насмерть охранника.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственный комитет РФ выложил видео с места крушения Ан-148. Видео
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Криминальные войны в Украине
    Международный валютный фонд
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ