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    Грипп атакует. В Киеве закрыта треть школ на карантин

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    Отмечается, что в Киеве из заболевших 25 831 человек около 70% - дети. В столице закрыты 119 школ, что составляет треть школ всех форм собственности.
    Термометр
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве по данным на понедельник гриппом и ОРВИ заболели 25 тысяч 831 человек. 

    Заболевшая гриппом
    УНИАН
    Грипп наступает и завоевывает Украину

    По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, из заболевших 25 831 человек почти 70% составляют дети.

    Несмотря на карантин, растет уровень заболеваемости среди школьников.

    По ее словам, на данный момент заболеваемость в Киеве ниже эпидемиологического порога на 15%.

    В Киеве закрыто 119 школ, что составляет треть школ всех форм собственности.

    Директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян сообщила брифинге, что в Киеве на картин закрыты уже 119 школ. 

    "На утро понедельника было закрыто по решению педагогических коллективов, 119 школ в г. Киеве. Этот процесс переменный, мы подходим индивидуально. В 23 школах полностью вернулись к учебе. Там эпидситуация улучшилась", — сказал Фиданян.

    Она отметила, что решение о закрытии школ принимаются педагогическими советами в зависимости от эпидемической ситуации в отдельных классах, школах. Обучение приостановлено в 30% школ всех форм собственности.

    Ранее сообщалось, что Криворожский городской совет закрыл 91 школу на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

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