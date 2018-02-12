Грипп атакует. В Киеве закрыта треть школ на карантин

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве по данным на понедельник гриппом и ОРВИ заболели 25 тысяч 831 человек.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, из заболевших 25 831 человек почти 70% составляют дети.

Несмотря на карантин, растет уровень заболеваемости среди школьников.

По ее словам, на данный момент заболеваемость в Киеве ниже эпидемиологического порога на 15%.

В Киеве закрыто 119 школ, что составляет треть школ всех форм собственности.

Директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елена Фиданян сообщила брифинге, что в Киеве на картин закрыты уже 119 школ.

"На утро понедельника было закрыто по решению педагогических коллективов, 119 школ в г. Киеве. Этот процесс переменный, мы подходим индивидуально. В 23 школах полностью вернулись к учебе. Там эпидситуация улучшилась", — сказал Фиданян.

Она отметила, что решение о закрытии школ принимаются педагогическими советами в зависимости от эпидемической ситуации в отдельных классах, школах. Обучение приостановлено в 30% школ всех форм собственности.

Ранее сообщалось, что Криворожский городской совет закрыл 91 школу на карантин из-за гриппа и ОРВИ.