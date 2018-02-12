"Ползали на локтях". Соцсети шокированы поступком пьяных родителей в Киеве

Фото из открытых источников

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на Подоле патрульные задержали очень пьяных родителей с трехлетним ребенком. Как сообщил в Facebook командир батальона в Патрульной полиции Евгений Зборовский, мужчина и женщина гуляли с ребенком в час ночи – точнее, ползали по земле, так как в организме каждого из них было по два промилле алкоголя.

Фото из открытых источников Пьяные киевские родители гуляли с ребенком

Фото из открытых источников Пьяные киевские родители гуляли с ребенком

"Мама, папа, я — прекрасная семья! Что может быть лучше семейной прогулки на свежем воздухе? Да ничего, пожалуй, кроме тех случаев, когда родители гуляют по Подолу с трехлетним ребенком в час ночи. Ну и как гуляют, ползают на локтях, потому что по 2 промилле в организме каждого сильно "придавливает" к грешной земле. Адекватных слов у меня нет, чтобы описать, что я о них думаю", — сообщил полицейский.

Он уточнил, что патрульные передали ребенка медицинским работникам, на месте причины данного инцидента выяснили представители ювенальной превенции, а на "родителей" будут составлены административные материалы.

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