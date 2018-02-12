Полиция Киевской области

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Полиция Киевской области Житель Киевской области хранил арсенал самодельного оружия

Схрон обнаружили участковые офицеры полиции, когда пришли проверить информацию о наличии наркотических веществ. Они нашли в доме около килограмма высушенной конопли.

"В ходе осмотра хозяйственного помещения полицейские обнаружили и изъяли 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок "коктейля Молотова", 4 самопала, карабин, 42 патрона", – говорится в сообщении.

Задержанный утверждает, что все это он изготовил самостоятельно и хранил для самообороны.

По факту незаконного хранения наркотических веществ, взрывчатки и оружия открыты уголовные производства.

Напомним, у открывшего стрельбу жителя Харьковской области нашли арсенал оружия.