В Киеве конфликт в очереди на маршрутку закончился убийством

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину, преступление произошло на остановке маршруток, сообщает патрульная полиция Киева.

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Facebook Патрульной полиции Украины В Киеве в очереди на маршрутку убили человека

"Спор между двумя мужчинами возник в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди, а ему сделали замечание. После чего он пошел в магазин, купил кухонный нож, вернулся и нанес оппоненту несколько ударов ножом. Когда приехали медики, то лишь констатировали смерть раненого. Убийцу задержали через несколько часов, когда экипаж полиции заметил молодого человека, похожего по приметам. Во время осмотра тот сам рассказал, что имеет при себе нож и признался в содеянном", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области жестоко убили водителя такси, преступление произошло в Каменском. Тело мужчины нашли в районе приусадебных участков с многочисленными ножевыми ранениями.