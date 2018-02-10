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    Киев

    Провалившая асфальт "Газель" оставила десятки домов без воды в Киеве

    (обновлено: )51610
    Отмечается, что грузовик "Газель" вытащили из ямы, но порыв трубы с холодной водой до сих пор не ликвидировали.
    Газель, провалившаяся под асфальт в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на Голосеевском проспекте, 96 в результате ДТП без водоснабжения остались десятки домов.

    В субботу с утра грузовик "Газель" "ушел" под асфальтовое покрытые.

    Как следствие — была повреждена труба подачи холодной воды.

    Автомобиль вытащили из ямы, но порыв до сих пор не ликвидировали. Теперь очень много домов осталось без холодного водоснабжения. На месте работают коммунальные службы, сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    Авария из-за провала асфальта в Киеве
    dtp.kiev.ua
    Авария из-за провала асфальта в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.

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