Провалившая асфальт "Газель" оставила десятки домов без воды в Киеве

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на Голосеевском проспекте, 96 в результате ДТП без водоснабжения остались десятки домов.

В субботу с утра грузовик "Газель" "ушел" под асфальтовое покрытые.

Как следствие — была повреждена труба подачи холодной воды.

Автомобиль вытащили из ямы, но порыв до сих пор не ликвидировали. Теперь очень много домов осталось без холодного водоснабжения. На месте работают коммунальные службы, сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua Авария из-за провала асфальта в Киеве

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