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    Киев

    У отеля. В Киеве спецназ "Альфа" задержал Саакашвили - СМИ

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (17)

    (обновлено: )164085
    Позже нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил о самом задержании "Альфой", но у Михаила Саакашвили его не подтверждают.
    Отель, в котором задержали Саакашвили
    Фото со страницы Давида Сакварелидзе

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили якобы задержали бойцы спецназа "Альфа" в Киеве под отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой. Об этом сообщают очевидцы.

    Ранее информацию также подтвердил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

    Позже нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко даже заявил о самом задержании, но у Саакашвили его не подтверждают.

    Скриншот со страницы Игоря Луценко

    Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

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