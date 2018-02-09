У отеля. В Киеве спецназ "Альфа" задержал Саакашвили - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили якобы задержали бойцы спецназа "Альфа" в Киеве под отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой. Об этом сообщают очевидцы.

Ранее информацию также подтвердил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Позже нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко даже заявил о самом задержании, но у Саакашвили его не подтверждают.

Скриншот со страницы Игоря Луценко

Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.