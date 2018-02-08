В Киеве продолжают массово закрывать школы из-за гриппа

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Из-за гриппа и ОРВИ в Киеве уже закрыли 36 школ, сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что по состоянию на 7 февраля в Киеве ушли на карантин 36 учебных заведений и около 360 отдельно взятых классов, а вынужденные каникулы могут продлиться около недели.

"У нас в этом году беспрецедентное количество вакцинированных в городе Киеве. Практически в 30 раз больше, чем в прошлом году, но увы, речь идет о примерно 30-35 тысячах вакцинированных", – констатирует он.

По его словам, хотя вирус гриппа В относительно лояльный, вместе с ним по Украине циркулирует также вирус H1N1, который может вызвать осложнения и привести к смерти больного.

Как сообщалось ранее, во избежания распространения инфекции принято решение приостановить занятия в 20 школах столицы, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 35 произошло частичное поклассовое закрытия.