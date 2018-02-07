В Киеве в шкафу офиса обнаружили вход в подпольное казино

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Киеве силовики обнаружили вход в подпольное казино в шкафу офисного помещения, расположенного на первом этаже жилого дома.

"В казино находились автоматы старого образца, компьютеры с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр, покерные столы и рулетка. Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители изъяли 35 единиц игрового оборудования и «черновую» документацию", — сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

Департамент захисту економіки Національної поліції України Вход в подпольное казино

Департамент захисту економіки Національної поліції України Подпольное казино

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные злоумышленники похитили иностранца из игорного заведения.