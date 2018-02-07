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    В Киеве в шкафу офиса обнаружили вход в подпольное казино

    (обновлено: )32711
    Отмечается, что в подпольном казино находились автоматы старого образца, компьютеры с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр, покерные столы и рулетка.
    Подпольное казино
    Департамент захисту економіки Національної поліції України

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Киеве силовики обнаружили вход в подпольное казино в шкафу офисного помещения, расположенного на первом этаже жилого дома.

    "В казино находились автоматы старого образца, компьютеры с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр, покерные столы и рулетка. Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители изъяли 35 единиц игрового оборудования и «черновую» документацию", — сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

    Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные злоумышленники похитили иностранца из игорного заведения. 

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